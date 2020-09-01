陳彥霖死因聆訊　法醫供稱未能確定死因　不排除遇溺死亡 (17:00)

李毓樺表示，警方去年9月22日從水面撈起陳彥霖的遺體，他兩日後為屍體解剖。根據其解剖報告，陳彥霖的頭部、肛門等部位沒有傷痕，左右胸腔分別有550及50毫升的深紅色腐爛液體。他稱雖然陳彥霖的私處沒有受傷，但不能肯定她生前有否遭受性侵犯；而由於無法得知陳彥霖何時何地下水，亦不知道她為何全裸，只能推論為遇溺死亡。

代表醫管局的大律師馮國礎引述本案專家證人馬宣立的報告指出，如果彥霖下水前可以自行呼吸，理應會吸入藻類，法醫可以從腎臟及骨髓找到矽藻。李毓樺回應稱香港的水質污染嚴重，甚少出現矽藻，所以法醫部門沒有採納此方法驗屍。

化驗師李詠文去年9月26日檢驗彥霖的指甲樣本，她說沒有驗出任何衣服纖維，又稱遺體在水中浸過一段時間，衣物的殘餘纖維可能被沖走。

另外，陳彥霖母親何姵誼早前出庭作供，化驗師衛永剛分別從陳彥霖的肝臟組織及何姵誼的口腔拭子抽取DNA，以進行鑑定比對，結果顯示兩人很大可能是母女關係。聆訊今午繼續。

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