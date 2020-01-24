全民檢測｜秀茂坪社區會堂部分檢測者即場登記　多人離場即除口罩食煙或隨地吐痰 (17:45)

市民鄧先生今早11時許到秀茂坪社區會堂接受病毒測試，他因為手機沒上網功能所以沒有登記，經街坊介紹後到場登記。他表示，當時場內有3人接受測試，醫護等工作人員有約30人，「醫生多過病人」，不出15分鐘完成整個程序，「無乜唔舒服」。他稱每天都會到親人家中食飯，檢測後亦會繼續。

謝婆婆經前區議員預約，原本預約數天後在曉光街體育館驗病毒，但她見秀茂坪社區會堂沒有人龍，故到場登記測試，又引述前區議員稱「做咗（檢測）身體健康」。她離開時手持政府派發的口罩，隨即致電親友稱「有口罩派」，籲他們到場檢測。

本報於上午11時半至下午12時半統計入場檢測人數，一小時內合共55人到場，記者訪問逾10名完成檢測的市民，約半數沒有預約。門外原本貼有「本時段名額已滿」的告示，至12時10分有工作人員撕走，記者查詢撕走告示的原因為何，入口的工作人員稱不知情。

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