全民檢測｜林鄭月娥籲醫管局員工陣線「回頭是岸」　專業為重支持全民檢測 (12:55)

相關報道：醫管局員工陣線質疑全民檢測成效

．陣線：全民檢測須配合封城或居家令，以找出隱形病人

林鄭月娥：事實上本港具體情況不可能做到全面禁足，政府抗疫8個月以來不斷希望為社會保留人身自由，讓市民可以繼續上班、出入，身處海外或內地的香港居民可以按意願返港；她又說，本港疫情較穩定，不相信香港市民會因應要做病毒檢測而接受禁足令

．陣線引述文獻指出檢測會出現「假陰性」，並帶來嚴重後果，令獲得一次陰性結果的市民誤以為自己十分健康，安心進行社交活動

林鄭月娥：在公共衛生的領域、病毒檢測，「假陰性」或「假陽性」並非不會發生的事，本港一直用嚴謹的方法反覆驗證，由化驗所包括醫管局檢測的初步陽性結果，由衛生防護中心覆核才確定確診，同樣亦出現「假陰性」，她說，現時做的檢測全部有質素保證，經衛生署及外部質量評估檢測程序，如認為市民做了一次檢測便放鬆社交距離措施，是低估市民在疫境的自律能力

．陣線引述世界衛生組織稱大規劃檢驗浪費金錢、不切實際，若資源許可應集中為緊密接觸者或懷疑受感染者檢測，專注找出有病徵的個案

林鄭月娥：政府一直有投放資源作病理學檢測，亦為高危組群做了數十萬個檢測，全民檢測是滿足市民想政府提供免費檢測的需求，完全與世衛的建議無衝突，指出世衛強調每個國家或地區視乎當地條件採取防疫政策，香港在中央助力下有能力進行大規模檢測，世衛亦從沒排斥檢測的重要性

．陣線：在社區檢測中心進行檢測高風險

林鄭月娥：所有檢測中心的感染控制、清潔安排經衛生署評估，中心會就各種可能出現的情況有所應對及準備，亦提供足夠的個人防護裝備

．陣線：檢測中心地點位於人流密集的地方，質疑選址決定

林鄭月娥：選址決定是視乎檢測中心有否足夠空間做感染控制的工作，同時要方便市民，若中心位置不方便市民，將無法達至計劃目的；經衛生署評估，檢測中心不會因檢測工作影響附近的民居

．陣線：全民檢測並非堵截病毒源頭的方法，最實際方法是封關、加強市民個人衛生意識

林鄭月娥：同意加強個人衛生意識，但對於封關口號「真係已經聽得太多，由1月到依家仲聽緊呢個口號」，指出現時有嚴格限制的入境措施及整合關口，而8月的入境人次每日平均約只得1200人，當中大部分是香港居民，其餘小部分的人員需入境香港，令香港得以繼續運作

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