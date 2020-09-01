林鄭月娥：香港沒有三權分立　三權關係是各司其職、互相配合、制衡 (11:45)

她表示，《基本法》第12條清楚說明，香港特別行政區是直轄於中央人民政府，故香港享有的高度自治並非全面自治，而所享有的行政權、立法權、司法權並非與中央分權的憲制制度，所享有權力是來自中央授權。她亦稱，香港行政主導架構的核心是行政長官，而行政長官除了向中央人民政府負責，亦要向香港特別行政區負責。

她指出，三個機關是按照《基本法》盡自己職能，而三權關係是各司其職，互相配合及制衡，如行政機關決定可受司法覆核挑戰；立法會可向終審法院法官同意或不同意行政長官委任；行政長官亦可在特定情況下解散立法會。

林鄭月娥又以法官審訊為例指出，三權分立是指各自分工，稱香港司法機關有司法獨立，審訊不受干預，政治議題是由行政機關或司法機關決定，作為法官只處理法律證據，作出公平及不受干預的裁決。

她表示，過往公眾對此議題不清楚或錯誤理解，是因為宣傳教育不足，認知有限，或有人故意誤導公眾、製造矛盾等原因，她稱本屆政府會正本清源，撥亂反正，「正確嘅說話係要有膽講出嚟」。

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