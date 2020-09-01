全民檢測｜全民檢測展開　首兩小時有過萬人檢測　市民稱場內通風足 (10:30)

而在其中一個檢測中心沙田源禾路體育館，今早8時起有市民陸續到達，在場外排隊等候檢測。其間有檢測中心職員提醒市民排隊要保持1.5米距離，但部分市民未有理會。體育館入口處設體溫監察站，並提供消毒搓手液，檢測完的市民均獲發一包口罩。

22歲大學生曾同學表示，採樣過程約5至6分鐘，其間沒有不適。他說參與檢測是希望可找出社區隱形病人，即使結果呈陰性也不會聚會，會盡量留家抗疫。對於坊間質疑檢測資料的私隱問題，他認為政府已解釋一個月後會銷毁資料，故沒有擔心。至於有人質疑檢測有「假陽性」風險，他認為衛生署會覆檢陽性樣本，故沒疑惑。

67歲陳先生指出，場內每個採樣區起碼有1.5米距離，中間沒有隔板，場內「冷氣好足」，通風好。他表示採咽喉拭子時觸及「吊鐘」，有「少少反胃」，幸他今早特意沒吃早餐。66歲陳太則認為採樣過程舒服。被問到檢測後會否留家14天，她說會，並叫同樣有做檢測的老公出去買餸。陳先生則說，現時一星期只買餸一次，不擔心自己帶病毒感染他人。

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