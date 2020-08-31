家校會《小學概覽2020》周三網上發布 (21:20)

《小學概覽》共輯錄500多所小學的基本資料，內容由學校提供及核實，包括學校設施、教師資料、班級結構、學習評估、學習生活、課外活動、辦學宗旨及學校特色等，同時刊載了「主席的話」，為家長講解選校的要點。

《小學概覽》以地區劃分。有子女於2021年9月入讀小一的家長，可透過子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，按居住地區領取一本中文或英文版的分區《小學概覽》。若子女未有入讀相關學校，家長可前往教育局學位分配組，索取所屬地區的《小學概覽》。

詳情可瀏覽《小學概覽》網頁參閱概覽資料。各區民政事務處、公共圖書館、教育局區域教育服務處及教育局中央資源中心亦備有概覽印刷本，供市民查閱。

如有查詢，可聯絡各區域教育服務處（港島區：2863 4646；九龍區：3698 4108；新界東區：2639 4876；新界西區：2437 7272），或家校會秘書處：3698 4376。

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