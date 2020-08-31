8．31事件一年市民太子站外獻花　警驅散期間孕婦被推倒 (23:45)

【23:45】醫管局表示，截至晚上11時30分共接收兩名與大型群眾運動相關的傷者，涉及一名28歲女子和43歲男子，二人送到廣華醫院治理，目前情況穩定。消息指出，傷者為一名孕婦及其丈夫。

警方在facebook表示，晚上10時許，旺角一帶有示威者集結及叫囂，警方曾多次警告要求人群散去，部分人拒絕聽從，警方隨後驅散。當人員到達亞皆老街近通菜街附近拘捕一名男子期間，一度拉開其身旁的同行女子，並因應現場情況使用胡椒噴劑。及後警員發現該名女子為一名孕婦，她感到不適，人員立即提供協助，並召喚救護車到場，將該名孕婦送往廣華醫院治理。

警方表示，非常關注有孕婦於混亂的示威現場中受到影響，對孕婦表示慰問，並已派員陪同當事人及其家人送院，希望提供一切適切協助。

【22:25】警方在旺角亞皆老街驅散期間，一名孕婦混亂中被推倒，及後被送上救護車，警員舉起胡椒噴劑阻止記者走近拍攝；一名男子疑為孕婦的丈夫，其後脫去上衣，在場接受警方急救員治療。

警方表示，晚上至少12人涉嫌違法被捕，包括一名自稱記者的17歲男子。被捕人中有9人涉嫌非法集結，有3人分別涉嫌公眾地方內擾亂秩序行為、襲警及管有仿製槍械被捕。

【21:44】警員在旺角西洋菜南街近百老匯以揚聲器警告，表示在場的人已涉嫌參與一場非法集結。有警員高舉胡椒球槍，指向大廈上層一間髮廊，該處有人向街上舉起鏡子。大批警員稍作停留後，繼續向油麻地方向推進，沿途舉起藍旗。同一時間，山東街有一批警員拉起封鎖線，沿西洋菜南街向太子方向推進，大批記者及市民被包圍。

【21:27】警方在花園街扣查數名市民，其中有人雙手被索帶綁起。於8時58分，警方在旺角道天橋向西洋菜南街舉藍旗，要求街上聚集的人立即散去。至9時，警方在旺角道地面舉藍旗。至9時23分，大批警員快速走向快富街，該處有警員以膠帶封鎖路面，多人被截查。至9時27分，警員在西洋菜南街及亞皆老街交界舉藍旗。

警方表示，今晚約8時，旺角一帶有人群集結及叫囂，有人一度走出西洋菜南街，並以多個雪糕筒堵塞馬路。警方在現場發出多次警告，並果斷採取驅散及拘捕行動。警方又稱絕不容忍任何違法暴力行為，警告集結群眾立即散去。

【20:38】警方在太子道西與西洋菜南街交界拉起封鎖線，一度包圍數十人，包括身穿反光衣的記者。其間有市民被截停搜查。

【20:10】警方封鎖太子道西及彌敦道交界路口。約晚上7時48分，警方在太子道西及西洋菜南街交界舉紫旗，警告聚集的人可能違反《港區國安法》，至7時51分再舉藍旗，警告前方的記者可能違反限聚令。早前被警方截停的市民獲陸續放行。

一批市民在通菜街太子道西交界聚集，高叫「光復香港」等口號及指罵警員。至晚上約8時，警方向該處的市民舉藍旗警告，指聚集的人涉嫌違反限聚令，並要求記者不要在安全島逗留，須返回行人路。

【19:35】至晚上7時15分，警方在太子站外舉藍旗警告聚集者。約7時25分，警方在西洋菜南街始創中心外用橙色膠帶包圍10多名批市民。

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