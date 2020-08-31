8．31事件一年市民太子站外獻花　警方先後舉藍旗紫旗警告 (21:27)

【21:27】警方在花園街扣查數名市民，其中有人雙手被索帶綁起。於8時58分，警方在旺角道天橋向西洋菜南街舉藍旗，要求街上聚集的人立即散去。至9時，警方在旺角道地面舉藍旗。至9時23分，大批警員快速走向快富街，該處有警員以膠帶封鎖路面，多人被截查。至9時27分，警員在西洋菜南街及亞皆老街交界舉藍旗。

警方表示，今晚約8時，旺角一帶有人群集結及叫囂，有人一度走出西洋菜南街，並以多個雪糕筒堵塞馬路。警方在現場發出多次警告，並果斷採取驅散及拘捕行動。警方又稱絕不容忍任何違法暴力行為，警告集結群眾立即散去。

【20:38】警方在太子道西與西洋菜南街交界拉起封鎖線，一度包圍數十人，包括身穿反光衣的記者。其間有市民被截停搜查。

【20:10】警方封鎖太子道西及彌敦道交界路口。約晚上7時48分，警方在太子道西及西洋菜南街交界舉紫旗，警告聚集的人可能違反《港區國安法》，至7時51分再舉藍旗，警告前方的記者可能違反限聚令。早前被警方截停的市民獲陸續放行。

一批市民在通菜街太子道西交界聚集，高叫「光復香港」等口號及指罵警員。至晚上約8時，警方向該處的市民舉藍旗警告，指聚集的人涉嫌違反限聚令，並要求記者不要在安全島逗留，須返回行人路。

【19:35】至晚上7時15分，警方在太子站外舉藍旗警告聚集者。約7時25分，警方在西洋菜南街始創中心外用橙色膠帶包圍10多名批市民。

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