中醫涉簽發假病假紙予另一中醫　兩人遭控欺詐偽造罪周三答辯 (20:15)

兩名被告分別為中醫師曾顯熙（34歲）及深水埗中醫診所明岸堂東主兼中醫師林子峰（37歲）。曾顯熙被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，林子峰則被控一項偽造罪。

廉署指出，曾顯熙案發時獲管理多間中醫診所的翹恩管理服務有限公司聘用為中醫師，控罪指稱他涉嫌於2019年3月6日至19日期間某日，使用一張載有虛假或錯誤陳述的病假證明書，即他於2019年3月1日到明岸堂求診，以誤導翹恩。而林子峰則被稱涉嫌於或約於2019年3月1日，製造一張有關曾顯熙的虛假病假證明書，即曾顯熙於2019年3月1日到明岸堂求診，誘使另一人接受其為真文書。據悉，該病假證明書可讓曾顯熙獲取兩天有薪病假，涉及的薪金逾4900元。

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