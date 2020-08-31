男學生認持磚頭襲警　官索感化報告押後判刑 (17:48)

被告為學生陳軍佑（17歲），被控今年1月19日在旺角登打士街43A號外襲擊警員X。控方原以刑罰較重《侵害人身罪條例》控告被告襲警，今在庭上申請改為使用刑罰較輕的《警隊條例》，獲主任裁判官嚴舜儀接納。

被告1月份首次提堂時坐輪椅應訊。辯方求情時透露，數名警員在案發現場制服被告後，擊打被告的頭及四肢等，令被告前額、前胸壁及雙腳等地方分別有紅腫、觸痛及活動能力下降；被告事後出現記憶力轉差、難以集中精神及容易頭暈，須在神經外科覆診。

辯方又指出，被告為校內風紀隊長，熱心助人，亦是羽毛球校隊成員，但案發後因傷已無法再打羽毛球，也不適合履行社會服務令，希望法庭判處被告感化，認為適當監督下對被告有裨益。

控方案情指出，當晚在旺角登打士街及西洋菜南街有示威者眾聚集，至10時許警員X與另一警員在該處附近巡邏時，看到身穿黑衣及戴口罩的被告在案發地點徘徊，左手持磚，並不時大叫「死黑警」及「掟死你班X街」。兩名警員上前截查被告時，被告用磚頭襲擊警員X的左手，並推X的心口，終被警方制服。

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