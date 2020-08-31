岑子杰遇襲案　兩被告押後判刑 (17:35)

首被告何力桓（16歲）否認串謀有意圖而導致他人身體受傷害和未獲授權而取用運輸工具罪，但承認無牌駕駛及駕駛車輛無第三保。同案的次被告羅建華（29歲）承認串謀有意圖而導致他人身體受傷害、無牌駕駛、駕駛車輛無第三保共三罪。

辯方求情稱，首被告案發時只有15歲，希望法庭考慮他初犯，被大人利用而不知所犯何事，先索取報告再作判刑。陳官隨即反駁，被告在錄影會面中與警員的對答都夾雜粗口，又指出他15歲無牌都能由佐敦駕車到屯門，直言被告「同普通小朋友好大分別」。

陳官裁決指出，襲擊岑子杰的計劃是經過小心策劃，形容策劃者的心思細密程度「令人咋舌」。證據顯示，首被告負責跟蹤岑子杰，匯報其行蹤位置，並在事後接載持棒球棍和牛肉刀衝入餐廳施襲的兩名男子，由佐敦駕車返回屯門老虎坑停車場，最後收取次被告給予的3000元報酬，故裁定首被告屬串謀傷害岑子杰的成員。

其他報道：17歲男生認管有白電油煤油等 判入勞教中心

其他報道：陳彥霖死因聆訊 知專畢業生：調景嶺站見陳彥霖赤腳徘徊 神情恍惚

其他報道：中小幼學校9月23日起分階段恢復面授課堂

其他報道：保就業計劃｜「保就業」計劃第二期今日起接受申請