新冠肺炎｜今增9宗確診　7屬本地感染　本港再現單位數確診 (16:36)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今在疫情記者會表示，本地個案中，有5宗確診個案與早前個案有關連，其中匡智梨木樹宿舍今日增一宗確診，為66歲女院友（個案4805），該宿舍累計有12名院友及6名照顧者或社工確診；另有一名院友初步確診。

源頭不明個案：

．個案4806：昨日公布初步確診的屯門醫院懷孕39周的31歲孕婦，住元朗大棠道大企嶺，現時胎兒情況穩定，兩名家人都會送去檢疫中心作隔離檢疫。醫院管理局總行政經理庾慧玲稱，現時孕婦情況穩定，院方已有指引安排處理確診孕婦分娩，亦會安排負壓病房及手術室：早前與孕婦同病格的10名女病人檢疫結果為全陰性

．個案4808：75歲男雜工，住在荃灣，於太子道西一廠房工作

兩宗輸入個案：

．個案4803：來自埃塞俄比亞機師，8月29日到港

．個案4804：來自菲律賓外傭，8月29日到港