地盤工涉襲便衣警9．17裁決　控方：有暴動罪基礎　辯方：被告真誠相信警襲人群 (17:05)

被告岑曉麟（25歲）否認暴動及襲擊致造成身體傷害罪，但承認暴動罪的非法集結交替控罪。

控方大律師吳美華表示，被告曾搬運鐵馬堵塞警總門口，亦承認參與非法集結。當警員遭集結的人追打，被告之後加入施襲揮拳，他此時已經參與破壞社會安寧的暴動行為。吳美華又反駁被告自衛說法，認為他揮拳向警員頭部，不可能是制服，直指被告砌詞狡辯。

吳美華又稱，警員遭被告打爆痱滋後，雖然沒有就醫，但若他要訛稱傷勢，就不會說出現時的版本，相信警員沒有誇大其詞。但法官提醒控方，目前沒有證據證明警員的痱滋「爆咗」是被告的撞擊直接造成，「撞擊令痱滋爆係事實定意見值得商榷」。

辯方大律師黎家傑則表示，案發時被告不知道便衣警員是警察，他只看到一名男子衝出推跌了女子，加上整個襲擊過程只有10秒，場面十分混亂，被告真誠相信便衣警員向人群施襲亦不足為奇，強調被告是想「救人」，沒有暴動的犯罪意圖及共同目的。

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