陳彥霖死因聆訊　知專畢業生：調景嶺站見陳彥霖赤腳徘徊　神情恍惚 (15:23)

陳家俊表示，他當晚7時許離開知專，及後在調景嶺站出口的鴻福堂外目睹疑似陳彥霖的女子。他稱該女子穿吊帶背心，衣著較性感，他入閘後都有留意對方，直至約7時22分見到對方步向B出口。被問到為何在聆訊中途作供，他稱本案有不少疑點，自己不信任警方搜證，「唔合理嘅係警方定性為屍體發現案，唔係謀殺案」，家人亦擔心他作供會惹是非上身；不過他知悉上周的證人沒有提及陳彥霖在調景嶺站內的行蹤，和他的記憶有出入，所以決定出庭。裁判官聽畢表示，他作供一事將被傳媒廣泛報導，「我諗你唔使擔心人身安全」。

水警陳國榮則在庭上表示，他於去年9月22日接獲市民報案，稱在魔鬼山對出的海邊發現一具女屍，近中午12時撈起屍體。他透露，小隊指揮官、督察文惠長檢驗後覺得屍體全裸有可疑。

督察文惠長稱，他初步驗屍發現屍體的右小腿有一處2吋闊乘4吋長的擦傷，沒有硬物或鈍器等造成的明顯傷口，因死者身上沒有證件，加上皮膚較黝黑而無法辨認國籍。他又指出，當時未能決定此案是否有可疑，暫時定性為屍體發現案，但案件或涉刑事成分，遂通知刑偵警員接手處理。聆訊今午繼續。

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