中小幼學校9月23日起分階段恢復面授課堂【短片】 (15:07)

第一階段在9月23日開始恢復面授課堂班級包括：

．中一、中五及中六

．小一、小五及小六

．幼稚園高班

第二階段於9月29日開始恢復面授課堂班級包括：

．中二至中四

．小二至小四

．幼稚園幼兒及低班

楊潤雄表示，學生回校應維持半日上課，學校不能安排另一半天全校學生留校學習或安排其他活動，盡量讓學生可回家午膳，減低因在外進食而受感染的風險。

其他安排包括：

．學校亦可因應補課等需要於9月16日（周三）起，安排部分學生回校，但不得多於全校人數的六分之一

．國際學校及特殊學校大致可按以上時間表安排恢復面授課堂，但可按校內情況自行調整

．跨境學生方面，政府仍要與內地有關部門商討檢疫及出入境等安排，並首先處理中四至中六學生的安排

．教育局會要求學校維持上次復課時的衛生措施，以及確保師生戴口罩、量體溫、勤洗手及保持社交距離，局方亦會特別加強有關學生或教職員確診及成為緊密接觸者的處理指引，局方並會向有經濟需要的學生提供口罩，包括兒童口罩

．教育中心及補習社的學生分級未必像學校一樣，但原則上以人數作準則，教育局會發函通知相關機構

部分官立學校至9月14日被徵用作普及社區檢測的採樣地點，楊潤雄表示，這些地方都是經由衛生署及機電工程署審查後才用作檢測，有足夠防疫措施及裝備，會避免人群聚集，安全、有序地做檢測；檢測完結後，會為學校做全面深層清潔。

楊潤雄又呼籲學校教職員、學生及家長積極參與全民檢測，以保障學校全體員工及學生的健康，為稍後恢復面授課堂締造更加有利條件。

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