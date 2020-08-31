新冠肺炎｜浸大研發手機程式記錄密切接觸地點　稱不會收集個人資料　 (13:50)

浸大計算機科學系副系主任及教授徐建良表示，傳統的密切接觸者追蹤依靠人手及患者記憶，若雙方互不相識就難以追蹤。他說，系統以兩種模式追蹤，分別是「場地對人」模式，即使用者到訪一個地點時，掃描場地對應的二維碼作紀錄；另一種是 「人對人」模式，即使用藍牙無線通訊的技術。兩個用戶在兩米距離的範圍內一起停留過逾15分鐘，雙方的手機會通過藍牙交換匿名的編碼，並保存在各自的手機數據庫中。

徐建良表示，當有用家確診後主動通報系統，系統會發風險警示予過去14天曾到訪同一場地或近距離接觸的其他用戶，讓他們能做相應措施，例如做病毒測試。

徐建良解釋，這種設計為「分散式」，即用家不用向系統提交任何個人資料，而用家到訪地方及接觸者資料只會存於用家自己的手機，不用存放在一個中央系統，以保障個人私隱。但他承認，用家若數量少，以及用家不呈報自己確診，系統就未必能有效追蹤密切接觸者。

浸大副校長（研究及拓展）郭毅可表示，新學年將會供校內師生自願試用系統的「場地對人」模式，首階段在校內較多人的場所如食堂、會議室、圖書館等地方設二維碼；至於「人對人」模式，由於涉及藍牙技術，需由政府機構在應用程式網上平台上架。他表示，試用階段會觀察用家接受程式，從而研究如何在社區大規模使用。

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