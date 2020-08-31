新冠肺炎｜浸大研發手機程式記錄密切接觸地點　稱不會收集個人資料　 (13:50)

追蹤密切接觸者是新型冠狀病毒肺炎防疫工作重要一環。香港浸會大學科研團隊研發一套新冠病毒風險警示系統的手機應用程式，記錄使用者過去14天到訪過的地點，以及透過藍牙記錄曾密切接觸的使用者，當使用者確診，系統會發警示提醒曾到訪同一地點的其他使用者。團隊表示系統不會收集個人資料。浸大將於新學期於校內供師生職員自願試用程式。
浸大計算機科學系副系主任及教授徐建良表示，傳統的密切接觸者追蹤依靠人手及患者記憶，若雙方互不相識就難以追蹤。他說，系統以兩種模式追蹤，分別是「場地對人」模式，即使用者到訪一個地點時，掃描場地對應的二維碼作紀錄；另一種是 「人對人」模式，即使用藍牙無線通訊的技術。兩個用戶在兩米距離的範圍內一起停留過逾15分鐘，雙方的手機會通過藍牙交換匿名的編碼，並保存在各自的手機數據庫中。
徐建良表示，當有用家確診後主動通報系統，系統會發風險警示予過去14天曾到訪同一場地或近距離接觸的其他用戶，讓他們能做相應措施，例如做病毒測試。
徐建良解釋，這種設計為「分散式」，即用家不用向系統提交任何個人資料，而用家到訪地方及接觸者資料只會存於用家自己的手機，不用存放在一個中央系統，以保障個人私隱。但他承認，用家若數量少，以及用家不呈報自己確診，系統就未必能有效追蹤密切接觸者。
浸大副校長（研究及拓展）郭毅可表示，新學年將會供校內師生自願試用系統的「場地對人」模式，首階段在校內較多人的場所如食堂、會議室、圖書館等地方設二維碼；至於「人對人」模式，由於涉及藍牙技術，需由政府機構在應用程式網上平台上架。他表示，試用階段會觀察用家接受程式，從而研究如何在社區大規模使用。
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