新冠肺炎｜馬逢國：業界面臨「零收入」　籲政府盡快逐步重開場所 (13:22)

馬逢國估計，體育、演藝、文化及出版界從業員約有30多萬，其中自僱者多達10萬。由於不少自僱者沒有供強積金，所以未合資格申請第一及第二輪的防疫抗疫基金資助。

馬逢國表示日前向政府查詢業界防疫抗疫基金申請情況，政府回覆指出，截至8月21日，基金的「藝術文化界資助計劃」接獲5465宗個人藝術工作者申請，有4539個申請獲批，獲發放資助額為1.14億元；有關「向學校興趣班導師提供紓困資助」，則接獲24,052宗申請，當中有23,998宗獲批，發放資助額約為1.8億元。

而「向註冊教練提供一次性補助金」則有12,646宗申請，但只有8430宗獲批，不獲批原因為未能提交工作證明，或並非認可體育總會或機構的註冊教練。

馬逢國盼政府在第三輪防疫抗疫基金「補漏拾遺」。他補充，如電影發展基金兩年前獲增撥10億元，尚未用完，建議考慮調動原有資助補貼業界困境。他希望政府能盡快重開演出及室內體育場所，例如開放足球場所讓本地職業球賽能閉門作賽。

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