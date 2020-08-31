新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:00)

○深水埗區

貿易廣場 富臨 酒樓

北河街街市及熟食中心

○油尖旺

最佳盛品酒店尖沙咀

中和樓 牧牛冰室

The ONE 東海薈·拉斐特

○黃大仙區

樂富廣場

大成街街市

○九龍城區

獅子石道27號 西貢越南真味

西九龍總區警察總部

○觀塘區

彩德商場

鯉魚門市政大廈

鯉魚門廣場 大快活

牛頭角上邨商場

牛頭角下邨廣場

淘大商場4期 客家好棧

○中西區

港鐵香港站 添好運點心專門店

金鐘太古廣場

海富中心II座

○灣仔

合和中心

香港警察總部

○沙田區

富輝花園商場

新港城中心大街（3期） 大壹燒鵝

○西貢區

TKO Spot

○葵青區

葵芳港鐵站

○荃灣

麗城薈

○元朗

形點II 太興

富達廣場

資料來源：衛生防護中心（截至8月31日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽