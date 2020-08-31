新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:00)

本港今日（30日）新增9宗新型冠狀病毒確診個案，其中7宗屬本地感染。本文整理近7天（8月25至31日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:36報道：今增9宗確診 7屬本地感染 本港再現單位數確診
○深水埗區
貿易廣場 富臨酒樓
北河街街市及熟食中心
○油尖旺
最佳盛品酒店尖沙咀
中和樓 牧牛冰室
The ONE 東海薈·拉斐特
○黃大仙區
樂富廣場
大成街街市
○九龍城區
獅子石道27號 西貢越南真味
西九龍總區警察總部
○觀塘區
彩德商場
鯉魚門市政大廈
鯉魚門廣場 大快活
牛頭角上邨商場
牛頭角下邨廣場
淘大商場4期 客家好棧
○中西區
港鐵香港站 添好運點心專門店
金鐘太古廣場
海富中心II座
○灣仔
合和中心
香港警察總部
○沙田區
富輝花園商場
新港城中心大街（3期） 大壹燒鵝
○西貢區
TKO Spot
○葵青區
葵芳港鐵站
○荃灣
麗城薈
○元朗
形點II 太興
富達廣場
資料來源：衛生防護中心（截至8月31日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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