N無津貼明起接受3人住戶申請 (12:00)

3人住戶的入息及租金上限分別為26,800元及13,400元，津貼金額為12,500元。合資格的3人住戶可於明日起以郵寄方式或親身到就近居住地區協助推行項目的服務單位遞交申請表，部分服務單位亦設投遞箱。所有住戶成員均為60歲或以上長者的住戶、所有住戶成員均為24歲或以下青年的住戶或無家者，可分別到長者服務單位、青少年服務單位和接受無家者申請的服務單位遞交申請。

關愛基金秘書處由7月2日及8月3日起分別接受一人住戶及二人住戶的申請。截至8月30日，秘書處已接獲超逾2.5萬份申請，並正處理；基金將於10月5日起至11月30日，接受4人或以上住戶及所有住戶的申請。項目詳情可參閱關愛基金網頁，或致電項目熱線2180 6666查詢。

其他報道：一夜人生改 8．31後遺未了 爆頭DSE生忍頭暈備試 中大生升學就業碰壁

其他報道：阻拆上水追思牆 4人遭圍毆 一人破頭縫針 區會主席：8．31前持槌清壇似挑機