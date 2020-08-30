新冠肺炎｜屯門醫院39周孕婦初步確診　同病格10人須檢疫 (17:09)

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午（30日）在疫情記者會表示，屯門醫院一名懷孕39周的31歲孕婦初步確診感染新型冠狀病毒，她在急症室求診時報稱在家量度體溫時發燒，惟院方為她量度體溫時沒發燒，孕婦獲安排入住內科病房而非隔離病房。何婉霞形容，有關情況不理想，院方現已檢討相關流程，並對10名因與該孕婦同病格而須檢疫的人致歉。
何婉霞稱，該孕婦昨（29日）上午約11時到屯門醫院急症室求診，她報稱自行檢測體溫時曾發燒，惟當時急症室分流站人員為她量度體溫則沒有發燒。孕婦之後被送到內科病房留醫，當晚的新冠病毒檢測結果證實她初步確診，隨即被轉送隔離病房接受緊密監察。
由於該孕婦已懷孕39周，院方已為她制定分娩及嬰兒出生後的處理方案，孕婦及胎兒目前情況穩定。10名曾與該孕婦入住同病格的病人被列為緊密接觸者，須隔離檢疫。
何婉霞稱，公立醫院在分流高危組別時，會視乎病人有否發燒、外遊及接觸史等，該名孕婦求診時報稱曾發燒，惟分流站人員替她量度體溫時則沒燒。在處理報稱曾發燒的病人時，院方一般做法為安排入住隔離病房，而此個案則安排入住普通內科病房，何婉霞承認做法不理想，故會檢討流程改善。
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