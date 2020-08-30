新冠肺炎｜今增15宗確診10屬本地感染　的士司機、警員染疫源頭未明 (16:38)

匡智梨木樹宿舍增3院友確診

本地個案中有5宗與其他個案相關，當中匡智梨木樹宿舍再多3人確診，該宿舍累計有11名院友及6名照顧者確診：

．個案4789：41歲女院友，8月28日發病

．個案4792：41歲男院友，8月27日發病

．個案4802：59歲女院友，8月28日發病

謝建華醫務所護士染疫

昨日初步確診的元朗壽富街謝建華醫生醫務所兼職護士今日公布確診（個案4791，42歲女子）。

5宗源頭不明個案：

．個案4788：73歲男子，兼職的士司機

．個案4790：57歲家庭主婦，有長期病患，每日會與丈夫到長沙灣貿易廣場的富臨酒家飲茶

．個案4798：昨初步確診的29歲男警，居於長沙灣，有6至7名警員列密切接觸者

．個案4800：53歲太古廣場清潔女工

．個案4801：55歲大潭香港木球會清潔男工

5宗輸入個案：

．兩宗來自菲律賓，包括一名41歲男海員（個案4793），以及一名25歲外傭（個案4794）

．3宗來自印度，分別為27歲男子（個案4795）、23歲男子（個案4796）及35歲男子（個案4797），3人均於8月28日抵港

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