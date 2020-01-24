警破今年最大宗毒品案　305支樽裝飲品內藏1.7億元毒品 (16:12)

毒品調查科人員上周四晚持手令突擊搜查安樂村一工廈單位，於單位內發現逾千箱樽裝飲品。人員打開檢查，分別於150支飲品中檢獲共重88公斤冰毒、143支飲品中檢獲共重82公斤海洛英、12支飲品中檢獲共重8公斤氯胺酮，合共市值約1.7億元。單位內兩名正搬運貨物、分別27歲及33歲的非華裔男子涉販運危險藥物被捕，當中一人持行街紙。警方相信，二人均為涉案跨國販毒集團的成員。

毒品調查科總督察（行動）葉秀蘭表示，每個紙箱內有12支飲品，包括不同口味的果汁，涉及逾萬支飲品，警方檢獲該批藏有毒品的飲品時，其狀態完整，相信販毒集團將多個分裝成小包的毒品收藏在飲品中。葉秀蘭又指，由於毒品數量及用作隱藏的貨量大，警方尚未確定毒品來源地。

毒品調查科警司（行動）鄒旺忠指出，連同今次案件，警方及海關於今年上半年共破獲4宗億元毒品案，今年檢獲的冰毒及海洛英數量超出去年及前年總和。鄒旺忠表示，由於戰亂、經濟及個別國家的禁毒政策改變，全球毒品產量及檢獲量近10年有上升趨勢。另受新型冠狀病毒疫情影響，各地出入境實施管制措施，跨國販毒集團改以貨運方式偷運入港。由於貨運成本高及毒品價格上升，集團遂改以一次過販運大批毒品賺取利潤。