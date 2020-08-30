譚凱邦接獲9個案涉被僱主威迫病毒檢測 (16:08)

至於其他3宗與全民檢測相關的個案，譚凱邦稱包括一名百佳超級市場的員工，該員工稱百佳發出內部通告，強烈呼籲員工參加檢測；另一宗與茶飲店有關；餘下一宗仍在核實。

政府早前為較高風險行業的人員提供免費檢測，譚凱邦表示，接獲兩名飲食業和一名安老院舍員工投訴，涉被僱主威迫參與檢測。譚凱邦在記者會上播放與事主陳先生的對話，陳先生稱他在茶餐廳工作，被僱主以粗口喝令他進行深喉唾液樣本檢測，他最後敷衍完成，表示對僱主態度感失望，亦認為相關檢測應自願完成。

譚凱邦呼籲，僱主不應強迫員工進行檢測，並請公眾向他舉報相關個案。

本報正向公務員事務局及百佳查詢。

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