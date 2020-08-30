新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (19:55)

○深水埗區

長沙灣貿易廣場富臨酒家

北河街街市及熟食中心

○油尖旺

尖沙嘴 最佳盛品酒店

中和樓 牧牛冰室

The ONE 東海薈·拉斐特

The Forest

港景匯商場

○黃大仙區

樂富廣場

大成街街市

○九龍城區

獅子石道27號 西貢越南真味

東興大樓 金苑粉麵

美景街61號 海南廚房

家維商場

西九龍總區警察總部

○觀塘

牛頭角上邨商場

牛頭角下邨廣場

淘大商場4期 客家好棧

○中西區

金鐘太古廣場

海富中心II座

○屯門區

良景廣場 佳記餐廳、金大班

○沙田區

富輝花園商場

新港城中心大街（3期） 大壹燒鵝

○荃灣區

香車街街市

○西貢區

TKO Spot

資料來源：衛生防護中心（截至8月30日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽