新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (19:55)

本港今日（30日）新增15宗新型冠狀病毒確診個案，其中10宗屬本地感染。本文整理近7天（8月24至30日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:38報道今增15宗確診10屬本地感染 的士司機、警員染疫源頭未明
○深水埗區
長沙灣貿易廣場富臨酒家
北河街街市及熟食中心
○油尖旺
尖沙嘴 最佳盛品酒店
中和樓 牧牛冰室
The ONE 東海薈·拉斐特
The Forest
港景匯商場
○黃大仙區
樂富廣場
大成街街市
○九龍城區
獅子石道27號 西貢越南真味
東興大樓 金苑粉麵
美景街61號 海南廚房
家維商場
西九龍總區警察總部
○觀塘
牛頭角上邨商場
牛頭角下邨廣場
淘大商場4期 客家好棧
○中西區
金鐘太古廣場
海富中心II座
○屯門區
良景廣場 佳記餐廳、金大班
○沙田區
富輝花園商場
新港城中心大街（3期） 大壹燒鵝
○荃灣區
香車街街市
○西貢區
TKO Spot
資料來源：衛生防護中心（截至8月30日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介