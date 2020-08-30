健康碼｜薛永恒：健康碼須待疫情穩定才推出　料未能採用全民檢測結果 (14:00)

薛永恒說，今年5、6月粵港澳三地疫情較穩定時，已準備好香港過關用的港版健康碼，但因本港7月出現第三波疫情而暫停。他稱雖然近日疫情趨緩和，但昨日（29日）仍有18宗確診個案，「要（確診個案）單位數字，無本地感染，再觀察疫情沒有出現反覆才用得」。

關於健康碼的用法，薛永恒說推行首階段會有配額，市民若要出境，要先在網上登記取得過關日子的配額，再去指定認可檢測中心做核酸測試，測試結果會上載至衛生署。市民確認結果為陰性後，就可到衛生署網站申請健康碼。

薛永恒表示，已與粵澳兩地的健康碼對接好，市民取得港版健康碼後，再按當地政府要求提供其他資料，例如粵康碼要求提供前往的城市，再按鍵即可轉換，過關時出示，連同檢測整個過程需時一至兩日。

薛永恒又稱，政府正為「感染風險通知程式」做概念認證及小規模測試，預計9月完成。他表示，各場所如的士、安老院、餐廳等可張貼二維碼，讓已下載程式的市民掃描，記錄到達場所的日期及時間，資料存於個人手機。若當中有場所有確診個案曾前往，會通知用家，以自行決定是否自我隔離或做檢測。薛永恒強調，整個工具為自願參與，沒有中央紀錄。

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