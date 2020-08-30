全民檢測｜將軍澳屋邨內設檢測中心　區議員批近居民、無諮詢 (13:45)

西貢區區議員李嘉睿表示，用作檢測中心的將軍澳尚德社區會堂位於尚德邨尚美樓，該邨住有不少長者和弱勢社群，質疑政府沒有公布任何措施分隔檢測者與居民，讓雙方有直接接觸的可能，增加社區爆發風險。他批評政府「喪心病狂，只顧執行全面檢測的政治任務，無視當區市民的安全」。

西貢區區議員、註冊護士陳緯烈表示，倘全港數百萬市民接受檢測，當中出現假陽性個案的機率高，屆時大量需覆檢的個案將增加醫療負擔。他亦質疑，負責採樣的醫護學生沒有足夠的感染控制訓練，以及政府有否為所有工作人員進行N95口罩密封測試（fit test）。

全民檢測 相關報道：

全民檢測至今34萬人預約 陳肇始：鼻腔喉嚨採樣不屬高風險程序

22萬人預約 兩成檢測站首日滿 逾半選址曾做票站 議員斥「只許州官放火」

選址遭反對 聶德權：部分批評懷政治目的