全民檢測｜全民檢測至今34萬人預約　陳肇始：鼻腔喉嚨採樣不屬高風險程序 (11:59)

今次全民檢測計劃中，政府招募醫護人員協助採樣，包括就讀醫科及護理學的學生。坊間有意見對醫科生經驗不足感擔心，陳肇始表示，協助採樣的大部分是註冊醫護人員，他們對採樣有一定認識，知道如何處理，在感染控制方面能保護自己及市民，即使是學生亦須接受訓練。

陳肇始又強調今次並非在鼻咽採樣，只是在鼻腔及喉嚨採樣，故不是高風險程序。另外，政府會於檢測計劃開始當日（9月1日）設立控制中心，留意整體情況。

對於醫護界質疑檢測的效用，陳肇始稱，「檢測絕對唔會冇用」，指出自新型冠狀病毒疫情開始，幾乎所有專家，包括政府專家顧問團的4名專家亦要求政府不斷加大檢測量。

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