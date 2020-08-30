警新界南打擊非法改裝及超速駕駛　7男被捕 (11:15)

昨日（29日）凌晨，警員發現8輛私家車及1輛電單車於大埔公路高速行駛，涉嫌超速駕駛，警員遂於大埔道近六合村將車輛截停，其中3名司機停車後棄車逃走，警員其後尋回該3名司機帶返現場。

經調查顯示，一名27歲本地男司機因涉及欠交交通罰款正被通緝，被警方拘捕。而涉超速的9輛車輛亦懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，警方表示，稍後會用傳票向涉案司機作出檢控。

同日凌晨，警員於葵青貨櫃碼頭南路一帶發現2輛私家車懷疑非法改裝，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。

至今日凌晨（30日），警員於荃灣路設置大型偵速路障，發現4輛私家車高速行駛，4名男司機涉嫌危險駕駛被捕。警員亦於同一地點截停一輛私家車，懷疑男司機酒後駕駛，要求其提供呼氣樣本進行測試，但男司機拒絕合作，他因涉拒絕提供呼氣樣本被捕。另外，警員於行動中截停一輛私家車，男司機向警員出示一張失效駕駛執照，警員調查後確認該名男子正被停牌，涉使用虛假文書被捕。涉事6輛車同時懷疑非法改裝被扣查作進一步檢驗。