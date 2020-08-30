天氣｜天文台預測周一周二酷熱　局部地區驟雨 (16:27)

港島西逾20毫米雨量

一股微弱的大陸氣流正為廣東帶來普遍晴朗天氣，但沿岸地區亦有驟雨。高溫觸發的驟雨為本港多處地區帶來超過5毫米雨量，港島西部更超過20毫米雨量。

下午4時，颱風美莎克集結在沖繩島以南約850公里，預料向北移動，時速約20公里，移向琉球群島並逐漸增強。

酷熱天氣警告生效

【07:50】上午7時40分，天文台錄得氣溫28.8度，相對濕度82%。酷熱天氣警告現正生效。一股微弱的大陸氣流正為華南帶來普遍晴朗的天氣。

上午8時，颱風美莎克集結在沖繩島以南約1000公里，預料初時移動緩慢，稍後向偏北方向移動，靠近琉球群島並逐漸增強。

本港地區今日天氣預測大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。最高氣溫約34度。吹微風。展望未來數日持續酷熱及風勢微弱，最高氣溫達34度或以上，但局部地區有驟雨及雷暴。

(天文台)

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