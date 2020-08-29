普立茲獎記者申簽證來港教書　入境處被指提50「不尋常問題」兩月未批 (22:52)

「眾新聞」今日（29日）發表有關報道，但為保護涉事記者，未有公開其身分及國籍。Keith Richburg向眾新聞證實事件，稱原本邀請涉事資深記者在9月開學後任教一個學期，教授新聞特寫。他批評入境處審批工作簽證期間，提出超過40至50條「奇怪及不尋常」的問題，包括申請人的大學畢業年份、對上一次來港行程及有否受薪、學院有否在香港物色人選擔任訪問學者等，甚至要求提供大學成績表正本。Keith Richburg不評論入境處是否因最近的政治形勢而改變做法。

入境處回覆稱不評論個別個案。處方表示，即使來港就業簽證申請人和僱主已提供基本文件和資料，入境處仍可能在有需要時，要求申請人遞交更多相關證明文件和資料，以協助審理申請；處方會因應每宗申請的個別情況，按香港法律和入境政策處理。

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