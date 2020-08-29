普立茲獎記者申簽證來港教書　入境處被指提50「不尋常問題」兩月未批 (22:52)

有傳媒報道，香港大學新聞及傳媒研究中心早前邀請一名曾獲普立茲獎的資深外國記者，在新學年來港擔任訪問學人，惟該記者向入境處申請工作簽證時遭遇困難，入境處經過兩個月仍未批出簽證，記者最終撤回申請。本報向港大新聞及傳媒研究中心總監Keith Richburg查詢事件是否屬實，他回覆稱不願作進一步評論，並表示歉意。本報向港大查詢，至今未獲回覆。
「眾新聞」今日（29日）發表有關報道，但為保護涉事記者，未有公開其身分及國籍。Keith Richburg向眾新聞證實事件，稱原本邀請涉事資深記者在9月開學後任教一個學期，教授新聞特寫。他批評入境處審批工作簽證期間，提出超過40至50條「奇怪及不尋常」的問題，包括申請人的大學畢業年份、對上一次來港行程及有否受薪、學院有否在香港物色人選擔任訪問學者等，甚至要求提供大學成績表正本。Keith Richburg不評論入境處是否因最近的政治形勢而改變做法。
入境處回覆稱不評論個別個案。處方表示，即使來港就業簽證申請人和僱主已提供基本文件和資料，入境處仍可能在有需要時，要求申請人遞交更多相關證明文件和資料，以協助審理申請；處方會因應每宗申請的個別情況，按香港法律和入境政策處理。
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