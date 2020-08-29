新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:00)

本港今日（29日）新增18宗新型冠狀病毒確診個案，其中16宗屬本地感染。本文整理近7天（8月23至29日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:33報道：今增18宗確診16屬本地感染 居葵芳印傭染疫 同層鄰居早前確診
○深水埗區
海麗商場
北河街街市及熟食中心
○油尖旺
尖沙嘴 最佳盛品酒店
金巴利道26號 霸嗎拉麵
中和樓 牧牛冰室
旺角街市
中國客運碼頭
The ONE 東海薈·拉斐特
The Forest
港景匯商場
○黃大仙區
樂富廣場
大成街街市
○九龍城區
獅子石道27號 西貢越南真味
東興大樓 金苑粉麵
美景街61號 海南廚房
家維商場
西九龍總區警察總部
○觀塘
牛頭角上邨商場
牛頭角下邨廣場
淘大商場4期 客家好棧
○中西區
海富中心II座
海富中心 麥當勞、米線陣
○屯門區
良景廣場 佳記餐廳、金大班
○元朗區
天澤商場
天恩商場
○沙田區
富輝花園商場
偉華中心 雲桂香米線專門店
新港城中心大街（3期） 大壹燒鵝
○荃灣區
香車街街市
○西貢區
TKO Spot
資料來源：衛生防護中心（截至8月29日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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