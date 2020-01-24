新冠肺炎｜近八成旅遊業界支持盡快落實健康碼　盼准多間旅行社共用辦公室減租金負擔 (18:15)

旅遊業冰封7個多月，香港旅行社解困大聯盟由8月26日至今日（29日）中午，以網上問卷在旅遊業界訪問1698人，接近八成受訪者支持香港盡快落實健康碼，其中31%認為若每日新增新型冠狀病毒確診個案維持個位數，便具備推動健康碼的條件。大聯盟召集人姚柏良盼政府能「拆牆鬆綁」，允許多間旅行社共用一個辦公室，以減低租金負擔；同時希望政府能夠盡快落實第三輪紓困措施，讓業界能夠看到曙光。
調查結果顯示，85%受訪者希望能盡快通關，78%受訪者表示支持香港盡快落實健康碼。至於為何健康碼討論多時仍未能落實，68%受訪者覺得因為香港疫情未受控、35%認為香港政府推動不力，也有25%受訪者認為是由於香港旅客沒有信心到內地。
政府早前曾表示，香港在疫情受控的情況下方可推動健康碼。有31%受訪者認為，每日感染個案維持個位數便可落實健康碼；26%認為要完全沒有本地感染個案才可以；23%認為每日感染數字為個位數，同時完全沒有無源頭個案才可以。姚柏良表示，早前曾與政府會面，但一直未從政府或專家口中聽到實行健康碼需達到什麼條件。他希望能藉調查結果反應業界聲音予政府，而未來也會和政府繼續爭取，落實第三輪紓困措施。
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