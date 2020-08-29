全民檢測｜31檢測中心首日登記爆滿【附名單】 (18:01)

全民自願參與的普及社區檢測計劃（全民檢測）下周二（9月1日）開展，今（8月29日）起可網上預約（預約按此），政府開放141個檢測中心協助採樣。本報發現，截至下午5時半，有31個檢測中心的首日登記已爆滿，當中更有四間檢測中心一連三日（9月1日至3日）的可登記時段已爆滿，包括觀塘秀茂坪社區會堂、油塘社區會堂、將軍澳尚德社區會堂及沙田沙角社區會堂。另外，東涌文東路體育館、葵芳社區會堂、石籬社區會堂及馬鞍山體育館9月1日及2日的所有時段均已被登記。
9月1日預約爆滿的31個檢測中心如下：
香港島：
東區 柴灣體育館
灣仔 皇仁書院
九龍：
九龍城 馬頭涌官立小學（紅磡灣）
九龍城 紅磡市政大廈體育館
九龍城 土瓜灣體育館
觀塘 秀茂坪社區會堂
觀塘 油塘社區會堂
觀塘 牛頭角道體育館
深水埗 白田社區會堂
深水埗 荔枝角社區會堂
深水埗 北河街體育館
黃大仙 龍翔官立中學
油尖旺 官涌體育館
油尖旺 大角嘴體育館
油尖旺 香港遊樂場協會麥花臣場館
新界：
葵青區 葵芳社區會堂
葵青區 石籬社區會堂
北區 龍琛路體育館
北區 保榮路體育館
西貢區 尚德社區會堂
西貢區 坑口體育館
沙田 隆亨社區中心
沙田 沙角社區會堂
沙田 恒安社區中心
沙田 馬鞍山體育館
大埔 大埔墟體育館
荃灣區 荃灣體育館
屯門 建生社區會堂
元朗 天晴社區會堂
元朗 鳳琴街體育館
離島：
離島 東涌文東路體育館
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