新冠肺炎｜今增18宗確診16屬本地感染　居葵芳印傭染疫　同層鄰居早前確診【短片】 (16:33)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名原居於葵芳的印傭確診（個案4786，45歲女子，無病徵），她平日少與朋友相聚，原與僱主同住於葵芳運芳洋樓，常到葵芳買餸，因住所同層一名不相識的鄰居於8月25日確診，故印傭與僱主搬到僱主女兒在荃灣麗城花園三期6座的寓所暫住，僱主與女兒及外孫女因印傭確診，同樣被列為密切接觸者要檢疫。

元朗謝建華診所另一兼職護士初步確診

其他源頭不明個案：

．元朗壽富街謝建華醫生醫務所：昨（28日）初步確診的護士今日確診（個案4772，62歲，8月26日發病）；診所一名兼職護士亦初步確診，該兼職護士8月26日最近一次上班，8月28日發病。張竹君昨已指出，診所其餘員工要檢疫，衛生防護中心會聯絡8月24日起曾到該診所求醫的病人，安排新冠病毒測試

．機電工程署工程人員（個案4787，58歲男子，無病徵），在機電署九龍灣總部上班

．兩名退休漢：其中一人居於牛頭角下邨（個案4776，89歲，8月21日發病），平日在住所附近買餸；另一人居於葵盛東邨（個案4778，76歲，8月17日發病），每日乘車往荃灣飲茶及在楊屋道街市買餸

11宗與其他個案相關的本地個案當中，多數涉及家庭或朋友群組；匡智梨木樹宿舍亦再多兩人確診：

．個案4780：43歲女院友，8月24日首次新冠病毒檢測呈陰性，但在亞洲國際博覽館檢疫期間，8月27日不適，之後確診

．個案4784：27歲宿舍女員工，入住檢疫中心後8月26日發病，之後確診

港景匯商場先後3地產經紀確診 全商場商戶須測試

另外，張竹君表示，昨確診的地產經紀（個案4764）在尖沙嘴港景匯商場地舖工作，同一商場早前另有兩名屬不同公司的地產經紀確診，3名確診者互不相識，衛生防護中心已要求商場大清洗，並會安排全個商場的商戶作新冠病毒測試。

輸入個案：

今日新增兩宗輸入個案，其中一人是8月28日由菲律賓抵港的外傭（個案4782，37歲女子，無病徵）；另一人8月26日由巴基斯坦抵港（個案4775，14歲男童，無病徵）。

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