健康欠佳不認識台灣牧師　朱耀明對被捲入港人潛逃感無辜 (16:45)

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至於是否曾有涉反修例案件的港人找他協助潛逃，朱耀明稱：「我年紀大了，不會再做呢啲嘢，自己能力有限，無人搵我。」他說自己已70多歲，「應該做的都已做完」，而且身體不好，近來腹痛得十分緊要，「睇醫生多過出街食飯」。他說《大公報》沒向他查詢、亦無證據，「無程程拉一個病緊嘅人落去，真係好無良」。

被問到近日有其他牧師被部分傳媒指控涉違反《港區國安法》，是否針對宗教界？他說不知道，「每個牧師都有自己政治立場」。

朱耀明身在美國的兒子、Hong Kong Democracy Council（HKDC）總監朱牧民涉違返《港區國安法》被警方通緝。被問到會否擔心兒子，朱耀明稱，知道他在美國的工作是幫助弱勢社群，不知兒子有分推動《香港人權與民主法案》。他說：「在香港面對咁大困難嘅時候，能夠做工作都是盡香港人的本分，個個人盡本位工作就唔使驚。」

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