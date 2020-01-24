調查：逾半教師不同意延遲下屆DSE　77%望調整考評要求　教協促盡快公布考試安排 (15:35)

全港中學在新型冠狀病毒疫情下合共停課數個月，學生學習進度落後，教協進行問卷調查。教協於本月21日至26日，以電子問卷形式訪問逾700名教授2021年度中學文憑試（DSE）考生的教師，就應否延後明年文憑試至明年6月，同意及非常同意者共有35.3%，不同意及非常不同意者則佔52.6%。教育界立法會議員葉建源認為，受訪教師對延後考試的看法參差，意見並非壓倒性，就此未有結論。教協期望考評局盡快公布文憑試安排。
教協合共訪問776名教師，由於部分人任教多於一科，故共收回841份回覆。99%回覆認為網上教學會影響教師掌握學生學習進度，有58.9%認為有很大程度影響；89.5%表示授課進度落後。有77.4%回覆同意調整文憑試必答題考評要求，以減輕考生負擔。
早前有傳考評局有意取消通識科獨立專題探究（IES），教協副會長、通識科教師田方澤指出，調查中有62%的通識科教師不同意取消來年的IES評分，逾四成教師表示學生IES進度已完成多於75%。他認為如考評局取消IES，對師生都學生不公平，建議延遲遞交IES評分。
田方澤又說，各校教授通識科課題次序不一，建議考評局調整卷一試題三題必答的形式，改為三選二，讓學生可避開不熟悉課題的題目。教協期望考評局盡快公布中文及英文科是否需要口試。