新冠肺炎｜威院兩病人不治　98歲婦原居啟業安老院　63歲漢病毒已陰性 (15:10)

兩名離世病人本身均有長期病患。63歲男病人（個案2716）生前居於馬鞍山恆安邨恆山樓。威院表示，他7月25日因手肘受傷及發燒入院接受治療，其後確診感染新冠病毒，經治療後病毒檢測呈陰性，已於8月24日獲衛生署解除隔離令。惟病人因呼吸衰竭須使用呼吸機，繼續留醫深切治療部，延至昨晚8時15分不治。

98歲女病人（個案4565）是九龍灣耆康會啟業護理安老院院友，8月17日因發燒及血含氧量低入院，其後確診，病情持續惡化，延至今午1時02分不治，是啟業護理安老院院友連續第二日有染疫院友離世。

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