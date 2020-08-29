朱耀明發聲明斥《大公報》報道失實　稱暗示他涉偷渡計劃居心叵測 (13:50)

以下為朱耀明聲明全文：

哀12青年投奔怒海 斥錯誤報道居心叵測

當港人知悉12位抗爭青年在逃避特區政府司法迫害、前往台灣的海路上被中國當局截獲並關押，心急如焚之際，《大公報》於今天（見大公網2020-08-29 04:23:38）一篇「幕後黑手黃春生幫逾200暴徒潛逃台灣」中，指稱偷渡運作幕後黑手是台北濟南基督長老教會黃春生牧師，並與本人「相熟」。報道指黃牧師「關注香港黑暴，是因2014年違法佔中判囚獲緩刑的朱耀明而起」。更指有「香港牧師朋友」向黃牧師「透露暴徒欠缺物資後，他便將台北濟南教會作為供應暴徒的物資補給站」。

全篇報道涉及本人的內容完全失實，暗示本人參與安排偷渡計劃更是居心叵測。

本人嚴正聲明如下：

一，本人不認識黃春生牧師，亦從未與黃牧師見面或以其他方式聯繫。

二，本人無參與12位抗爭青年的逃亡安排。

三，對於《大公報》揑造事實和惡意暗示，本人表示憤怒並保留採取法律行動的權利。

四，傳媒天職應是求真，而非作為政權喉舌，敬請自重!

大好青年投奔怒海、安危未卜，哀我香江！

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