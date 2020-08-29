石排灣邨一女童遭掌摑多人起哄　警拘4人 (23:00)

警方表示，今日接獲13歲女事主報案，報稱周四（27日）在石排灣邨一公園被人襲擊，案件列作「普通襲擊」。西區警區經進一步調查，今日（29日）在香港仔拘捕一名18歲男子和3名年齡介乎13至14歲的女童，他們涉嫌普通襲擊，現正被扣留調查。

片段早前上載至社交群組，南區區議員陳衍冲當日收到街坊通知後到現場了解，他稱未有就事件報警，但已提醒欺凌者有人拍攝片段，囑咐他們「唔好再犯，同埋唔好聚集」，另已聯絡相關學校。

聖伯多祿中學校長唐慶強回覆本報查詢時證實，片中穿校服女生讀該校初中，校方事發當日下午5時許已得悉事件，即時聯絡女生及家長，雙方昨日（28日）早上會面，已訓誡及輔導該學生。他說，片段顯示學生行為不合理，會按照校規處理及安排輔導，事件仍在了解中。據他了解，被掌摑者就讀另一間學校，校方已聯絡有關學校處理，而片段中其他男女並非聖伯多祿中學學生。