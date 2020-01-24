新冠肺炎｜許樹昌：防疫措施局部有效　放寬堂食後如無新爆發　可考慮擴大放寬 (11:50)

本港每日新型冠狀病毒確診個案回落，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（29日）出席商台節目時，形容疫情仍在每日新增20多宗確診的水平「拉鋸」，感染源頭不明的個案逾三成，反映病毒已滲入社區各個層面，有隱形傳播鏈未能截斷，證明防疫措施只是局部有效，無法令本港降至「零確診」。
對於放寬晚市堂食，許樹昌表示，疫症目前仍在社區爆發，放寬措施有一定風險。現時一枱限兩人、晚市堂食只到晚上9時，屬小量放寬，如食客跟足指引，用餐後立即戴口罩，相信可紓緩市民需要及飲食業界壓力。他認為政府可觀察一段時間，若無再出現與食肆相關的爆發，可考慮放寬食肆每枱人數上限，但必須限制每枱人數及堂食時限，避免市民覺得安全而外出大事慶祝。
許樹昌又呼籲市民參與「普及社區檢測」，他表示全民檢測採樣中心設於社區會堂及學校禮堂等，採樣醫護有足夠防護裝備，加上市民透過預約系統登記，相信傳播風險相對低。他強調，市民檢測後結果呈陰性，「唔代表聽日後日唔會受感染」，但全民檢測可找出無病徵患者，截斷社區傳播鏈，愈多市民參與檢測效果愈好。
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