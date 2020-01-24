新冠肺炎｜許樹昌：防疫措施局部有效　放寬堂食後如無新爆發　可考慮擴大放寬 (11:50)

對於放寬晚市堂食，許樹昌表示，疫症目前仍在社區爆發，放寬措施有一定風險。現時一枱限兩人、晚市堂食只到晚上9時，屬小量放寬，如食客跟足指引，用餐後立即戴口罩，相信可紓緩市民需要及飲食業界壓力。他認為政府可觀察一段時間，若無再出現與食肆相關的爆發，可考慮放寬食肆每枱人數上限，但必須限制每枱人數及堂食時限，避免市民覺得安全而外出大事慶祝。

許樹昌又呼籲市民參與「普及社區檢測」，他表示全民檢測採樣中心設於社區會堂及學校禮堂等，採樣醫護有足夠防護裝備，加上市民透過預約系統登記，相信傳播風險相對低。他強調，市民檢測後結果呈陰性，「唔代表聽日後日唔會受感染」，但全民檢測可找出無病徵患者，截斷社區傳播鏈，愈多市民參與檢測效果愈好。

新冠肺炎 相關報道：

全民檢測今起網上預約 9時前有逾3萬人登記【短片】

聶德權：檢測中心經專家看過 市民採樣時間短 風險不高

運動場跑道今重開