疑涉走私貓狗　屯門寵物酒店負責人被捕　愛協漁護署接走48貓狗 (14:07)

【14:07更新】上周五（21日）海關破獲走私12隻狗的案件，赤柱及南丫島周三（26日）及周四（27日）分別有滿載動物屍體的膠籠隨水流冲上岸，警方將3案合併調查。據悉，警方根據貓狗的晶片追查，另外，約20人報稱曾委託寵物移民公司，將寵物由海外運回內地，但其後與寵物公司失去聯絡。
昨日（28日）傍晚警方聯同海關及愛協，掩至屯門興富街一間寵物酒店調查，其間拘捕酒店女負責人及帶走50多隻貓狗。記者凌晨到寵物酒店觀察，內有警員看守，酒店包括一座兩層高建築物及泳池，門外貼上告示稱酒店昨日暫停開放一天。
今早（29日）10時許，漁護署、愛協及警方約20人進入寵物酒店調查，其後運走酒店內的貓狗。愛協表示，今早聯同警方及漁護署於屯門一間寵物酒店接走48隻貓狗，初步檢測該批貓狗情況良好，所有貓狗均植有晶片。愛協已將其中的26隻貓及10隻狗帶回協會的香港中心供獸醫檢查，其餘狗隻由漁護署接走看管。由於案件仍在調查中，為免影響調查，協會不便透露更多詳情。
涉事寵物酒店在社交專頁發聲明，稱酒店絕無參與任何走私寵物活動，只提供寵物住宿及其他合法服務，將保留法律權利追究所有對其公司不實之誹謗責任。
本報正向警方查詢。
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