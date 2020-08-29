疑涉走私貓狗　屯門寵物酒店負責人等兩人被捕　愛協漁護署接走48貓狗 (17:15)

上周五（21日）海關破獲走私12隻狗的案件，赤柱及南丫島周三（26日）及周四（27日）分別有滿載動物屍體的膠籠隨水流沖上岸，警方將3案合併調查。據悉，約20人報稱曾委託寵物移民公司，把寵物由海外運回內地，但其後與寵物公司失去聯絡。
【17:15】警方聯同漁農自然護理署、海關及愛護動物協會昨日（28日）下午到屯門一寵物酒店調查，並拘捕29歲姓孟女負責人及一名54歲姓張男子，涉嫌「串謀走私」及「殘酷對待動物」。警方在店舖內檢取約22隻活狗及26隻活貓，暫由漁護署和愛協看管。
被捕男女已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。
【14:07】傳媒報道稱，昨日傍晚警方聯同海關及愛協，掩至屯門興富街一間寵物酒店調查，其間拘捕酒店女負責人。本報記者凌晨到寵物酒店觀察，內有警員看守，酒店包括一座兩層高建築物及泳池，門外貼上告示稱酒店昨日暫停開放一天。
今早（29日）10時許，漁護署、愛協及警方約20人進入寵物酒店調查，其後運走酒店內的貓狗。愛協表示，今早聯同警方及漁護署於屯門一間寵物酒店接走48隻貓狗，初步檢測該批貓狗情況良好，所有貓狗均植有晶片。愛協已將其中的26隻貓及10隻狗帶回協會的香港中心供獸醫檢查，其餘的狗由漁護署接走看管。由於案件仍在調查中，為免影響調查，協會不便透露更多詳情。
涉事寵物酒店在社交專頁發聲明，稱酒店絕無參與任何走私寵物活動，只提供寵物住宿及其他合法服務，將保留法律權利追究所有對其公司不實之誹謗責任。
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