天氣｜周日局部地區有驟雨　天文台料隨後數日持續酷熱 (16:30)

【16:30】酷熱天氣警告生效。一股微弱的大陸氣流為華南帶來普遍晴朗的天氣，今日（29日）下午本港各區氣溫上升至33度或以上，新界北部氣溫更升至35度左右。
本港地區今晚及明日（30日）天氣預測，大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨，氣溫介乎28至34度，吹微風。展望隨後數日持續酷熱及風勢微弱，最高氣溫達34度或以上，局部地區有驟雨及雷暴。
美莎克菲律賓以東海域徘徊
下午4時，強烈熱帶風暴美莎克集結在馬尼拉之東北偏東約900公里，預料移動緩慢，在菲律賓以東海域徘徊，並逐漸增強。
【07:30】上午7時半，天文台錄得氣溫28.1度，相對濕度82%。
熱帶風暴美莎克已增強為一強烈熱帶風暴。上午7時，美莎克集結在馬尼拉之東北偏東約950公里，預料移動緩慢，在菲律賓以東海域徘徊，並逐漸增強。
本港地區今日天氣預測大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨，最高氣溫約34度，吹微風。展望未來數日大致天晴，風勢微弱及持續酷熱，最高氣溫達34度或以上，但局部地區有驟雨及雷暴。
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