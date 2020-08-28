全民檢測｜醫療組織辦採樣工作坊欠實戰　參加者憂訓練不足 (20:55)

工作坊共找來150名導師，有份擔任導師的外科醫生林哲玄稱，工作坊前會提供介紹感染控制及採樣程序的幻燈片及影片予學員；在一小時的工作坊中，會講解感染控制知識，口腔及咽喉內部情況，以及教穿脫保護衣等裝備等，惟因不希望數十名學員於禮堂內脫口罩，故不會讓學生嘗試採樣，即完成工作坊後，學員為市民採樣時，有可能是首次採集樣本。林哲玄表示，在實際進行全民檢測時，預計每隊採樣隊的隊長會先與隊內未曾採樣的成員一同為市民採樣一次。

導師示範採樣期間保護衣破洞

工作坊另一導師、護理專科學院副院長陳子中即場示範穿上防護裝備，包括保護衣、面罩、頭套及手套，亦即場示範採樣。他稱採樣棉棒約伸入鼻腔1至2厘米、伸入口腔約5厘米。惟示範期間其保護衣手臂位置破洞，陳子中表示，若保護衣破洞應立即更換，但現場示範時他並沒有脫下，並繼續示範為林哲玄採樣。

林哲玄亦建議參與檢測的市民自行準備口罩更換。他又稱，取咽喉樣本時，有些人或會感到較困難，建議發出「哈～」聲音放鬆肌肉，而不應發出「啊！」聲。

中大公共衛生學系二年級許同學參與工作坊，他說報名協助全民檢測後仍有擔心，因本身不熟悉喉嚨構造，亦不了解感染控制，怕會因採樣而受感染，故希望先參加工作坊，再決定最終會否參與採樣。他從記者口中得知工作坊內不會有實戰採樣環節，對此感失望，怕訓練會有不足。

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