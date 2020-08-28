新冠肺炎｜按摩桑拿業自訂13防疫措施　促政府准局部復業 (20:40)

業界提出13項措施，包括客人必須探熱、戴口罩、按摩員為客人服務時穿全套保護衣物、客人之間須保持1.5米距離，以及關閉公共浴池及桑拿浴等；又承諾推動從業員病毒檢測，希望政府能重新考慮讓業界局部復業的最低要求，並按處所面積作出停業補償。

業界稱，經營者及從業者均苦不堪言，需以「賣」、「當」、「借」等方法保住生意或維持生活開支。在尖東經營大型按摩院的周先生說，雖然早前獲業主於3至5月減租三成，但7月卻不獲減租，「零收入」下經營壓力極大。前線按摩師馬小姐則說她在按摩院掛單，沒底薪及資助，居住劏房還要照顧小朋友，只能向朋友及銀行借錢度日。

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