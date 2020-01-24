「SUCK Channel」管理員被拒保釋　控方申案件押後至11．20待警調查逾2萬信息 (19:15)

被告伍文浩（26歲），據悉從事公司產品支援。首三項控罪指他於去年11月12日，在香港非法煽惑他人以非法阻塞公眾地方以干擾港鐵的鐵路服務及交通燈、非法煽惑他人用火摧毁香港警察宿舍，以及在其他情況下用火摧毁他人財產。另四項控罪指他在去年11月13日非法煽惑他人損壞警察車輛；於去年11月25日、12月7日及今年2月4日非法煽惑他人用火摧毁另一人的財產。

控方透露，頻道於去年8月20日成立，成員多達10萬人，目的是散播聚集及煽動犯罪的信息，包括煽動縱火；刑毁中資機構、港鐵、警署、警察宿舍等。控方又稱，頻道共有兩名管理員可發布信息，被告就是管理員及擁有人「SUCKER」。據悉，被告在警誡下承認擁有戶口，但否認張貼過任何信息。

控方提及涉首兩項控罪的信息內容，包括「黨鐵交通燈全面癱瘓」、「仲有時間可以燒狗宿舍」；又指被告曾發放汽油彈材料及製作方法，及後警方在理大搜獲逾千個汽油彈。另去年12月警方於屯門一帶搜到自製爆炸性裝置，頻道中亦有與事件相關的信息。

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