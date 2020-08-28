新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:10)

○深水埗區

海麗商場

北河街街市及熟食中心

○油尖旺

金巴利道26號 霸嗎拉麵

中和樓 牧牛冰室

旺角街市

中國客運碼頭

始創中心 海港酒家

勝興樓 日昇車仔麵

K11 購物藝術館

The Forest

港景匯商場

○黃大仙區

樂富廣場

大成街街市

○九龍城區

獅子石道27號 西貢越南真味

東興大樓 金苑粉麵

美景街61號 海南廚房

家維商場

西九龍總區警察總部

○觀塘

秀茂坪商場

○灣仔區

寶漢大廈 麥當勞

Tower 535 敏華冰廳

○中西區

海富中心II座

卑路乍街54號 卓記粥店

海富中心 麥當勞、米線陣

○屯門區

良景廣場 佳記餐廳、金大班

○元朗區

天澤商場

天恩商場

天瑞商場

○沙田區

富輝花園商場

偉華中心 雲桂香米線專門店

新港城中心大街（3期） 大壹燒鵝

○荃灣區

香車街街市

○西貢區

TKO Spot

資料來源：衛生防護中心（截至8月28日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月20日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽