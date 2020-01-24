新冠肺炎｜今增13宗確診10屬本地感染　將軍澳foodpanda外賣員染疫 (16:45)

截至今日（28日）凌晨，本港新增13宗新型冠狀病毒確診個案，其中10宗屬本地感染。新增本地個案中，3宗源頭不明，其餘7宗與早前個案有流行病學關連。另外，今日有約10多宗初步確診個案。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中一名未知感染源頭的病人是foodpanda外賣員（54歲女子，個案4762，8月12日發病，是已確診家庭成員當中最早發病一人），在將軍澳區工作，由於病人送外賣時有戴口罩，故客人不會列作密切接觸者。其丈夫（個案4763）是前日（26日）下午送到將軍澳醫院時已無知覺、死後才初步確診的59歲男病人，30歲兒子亦染疫（個案4761，8月13日發病）。外賣員的女兒和另一名兒子新冠病毒檢測結果呈陰性，但兒子有新冠病毒抗體。
另外兩宗源頭不明個案：
．一人為學生（個案4757），在鰂魚涌Pret A Manger當兼職收銀員，張竹君稱該店會暫停營業以便消毒
．一人為地產經紀（個案4764），在尖沙嘴港景峯工作
匡智梨木樹宿舍多一院友確診
此外，匡智梨木樹宿舍多一名院友確診（個案4758，40歲女子），她早前已被送到亞洲國際博覽館接受檢疫，其間於8月25日因嘔吐送往瑪嘉烈醫院，之後確診。該宿舍另有一名院友初步確診，該院友8月24日的新冠病毒測試呈陰性，在亞博檢疫期間不適。
兩輸入個案為機組人員
輸入個案當中，兩人為機組人員，其中一人由巴林抵港（個案4765，50歲男子），並已離港前往美國；第三宗輸入個案由巴基斯坦抵港。
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