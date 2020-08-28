香港民研調查：54%受訪者支持民主派議員全部離任 (16:15)

香港民意研究所於本月24日至27日，以網上問卷訪問17,460名12歲或以上的香港市民，問題為「你認為民主派立法會議員可以用哪種方式處理是否繼續出任立法會議員的爭議？」，受訪者可選多項答案。香港民研今（28日）發表結果，「全部離開」一項選擇的人數最多，分別有50%「民主派支持者」和58%「非民主派支持者」表示同意。以民主派和非民主派支持者各佔一半計算，合計共有54%受訪者表示支持「全部離開」。
合計民主派和非民主派支持者的支持者，24%受訪者同意民主派立法會議員「全部留任」，其餘依次為「個別議員自行決定」、「部分留任部分離開，名單由民主派集體決定」和「民調、公投、被DQ的留任而其他離開」，分別有14%、12%和6%。本次調查中，分別有14,563名民主派和1491名非民主派參與。
中大政治及行政學系副教授黃偉豪認為，民調不能解決分裂和互相指摘，稱未來民主派應提出更多選項予市民，例如問卷中的「個別議員自行決定」等，稱「兩極間會不會有談判和協商的空間？」
「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智表示，這次調查不能直接和香港民研上次有關民主派議員應否留任的調查相比，因今次受訪者較少，而且受訪者可選多項答案。
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