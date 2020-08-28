全民檢測｜旺角麥花臣場館成檢測中心　樓上居民憂感染擬申禁制令 (17:50)

居民代表顧先生表示，麥花臣場館位於麥花臣匯的地下及二樓，廁所的排氣抽氣通道是相連共用，而場館內的空氣排風口就在麥花臣匯的泳池旁邊。他擔心如果檢測中心出現新型冠狀病毒確診患者，病毒會透過空氣傳播。他又補充，場館糞渠與大廈糞渠相通，擔心若有隱形患者使用場館廁所，會傳染病毒。

另外，業委會會員傅太亦稱，大廈地庫垃圾房與場館共用，擔心醫療垃圾會扔在那裏，同樣使用該垃圾房的居民恐有感染風險。

當區區議員朱江瑋表示，他及居民多番發信向食物及衛生局及民政事務總署查詢，惟一直沒獲白紙黑字的回覆，指摘當局「零諮詢」。顧先生表示會保留作進一步行動的權利，包括考慮申請禁制令。顧先生又邀請衛生署官員與居民開會，釋除大家的疑慮，「最好叫（特首）林鄭月娥搬埋嚟住！」

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